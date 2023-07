Un jeune couple mangé par des crocodiles pendant leurs vacances

C'est un événement qui est survenu il y a quelques années durant un voyage en Afrique du Sud, un balcon avec une vue sur un plan d'eau s'est effondré avec un jeune couple dessus.

Rédigé par Bertrand Thorel, Valeurs Assurances le Mardi 11 Juillet 2023

L'importance de prendre une assurance voyage Pendant leur voyage en Afrique du Sud, un jeune couple était sur une plateforme qui surplombait un point d'eau rempli de crocodiles, lorsque cette-ci s'est effondrée. Ils se retrouvèrent au beau milieu des reptiles qui les attaquèrent immédiatement, ils furent néanmoins sauvés par l'intervention rapide des marshals et des guides qui réussirent à les mettre en déroute.

Le bilan fut très lourd : une main dévorée pour madame, une jambe broyée pour monsieur et un choc psychologique violent.



La prise en charge médicale fut fort heureusement rapide. Transférés vers un hôpital de Prétoria ils subirent tous deux de lourdes opérations d'urgence. L'assistance de leur contrat d'assurance voyage fut déclenchée immédiatement, l'hôpital sud africain communiqua les dossiers médicaux au plateau et la régulation médicale pu juger de l'état de gravité des soins à apporter.



A la vue de la situation une EVASAN se révéla la meilleure option pour la suite. Le rapatriement des patients sur Paris, par avion sanitaire, accompagné d'une équipe de médecins et d'infirmiers fut lancé.

Ils rentrèrent en France pour subir encore de nombreuses opérations...



Les moyens mis en place furent assez considérables et bien sur pris en charge par l'assurance voyage que leur agence de voyages avait eu la bonne idée de leur proposer.





L'importance d'avoir un bon contrat de Responsabilité Civile Professionnelle L'histoire pourrait s'arrêter là mais les clients ayant leur vie détruite par ce terrible accident attaquèrent l'agence en vertu de la responsabilité de plein droit. L'agence ouvrit un dossier sur sa Responsabilité Civile Professionnelle qui fit un recours immédiatement sur le Tour Opérator qui fit immédiatement un recours sur le Lodge sud africain.



Le procès eut lieu et le juge donna raison aux clients, invoquant le fait que la prestation a été vendue par le voyagiste : il est donc responsable de plein droit.



Les clients obtinrent finalement une indemnité assez conséquente du préjudice subi, que l’assureur du voyagiste paya en intégralité, déduction faite de la franchise prévue au contrat.



Heureusement pour le voyagiste, son assureur pu faire condamner le Lodge car il réussit à prouver que l'installation présentait de gros défauts de conception. La compagnie d'assurance adverse remboursa les sommes versées en première ligne aux clients plus les frais de procédure et d'avocat : mais 5 ans après...





