Un nouvel hôtel 4 étoiles en construction sur le circuit des 24 Heures du Mans

Un projet hôtelier est en cours sur le mythique circuit des 24 Heures du Mans. Porté par l’Automobile Club de l’Ouest (ACO), en partenariat avec la société d’investissement Virage 5 et le promoteur ADIM Ouest (filiale de VINCI Construction),Imaginé par l’ agence AW² architecture & interiors, dirigée par Reda Amalou et Stéphanie Ledoux, ce nouveau lieu comprendraSitué à l’entrée des Esses de la Forêt, l’établissement s’inscrit dans une dynamique économique et sportive forte pour la ville du Mans.et s’intègre dans la pente naturelle du terrain.Deux bâtiments sont prévus : l’un pour l’hébergement, les espaces VIP, un bar et une vaste terrasse panoramique ; l’autre, pour l’accueil, le restaurant et un toit gradiné, idéal pour assister aux courses.