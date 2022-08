Un très bon mois de juillet en Normandie stimulé par la météo

La météo très clémente est de loin le premier moteur de fréquentation selon les professionnels du tourisme interrogés, citée par 87% d’entre eux. Les températures caniculaires expliquent également la différence de satisfaction entre les professionnels sur le littoral (79%) et les professionnels dans les zones urbaines (54%) ou les milieux ruraux (62%).Les visiteurs étrangers sont le second facteur de la bonne fréquentation touristique de la Normandie : En juillet 2022, les volumes de nuitées touristiques enregistrées sur le territoire normand par les touristes étrangers progressent de 97,6 % par rapport à la même période de 2021. A l’instar du début de saison, en juillet les professionnels remarquent en majorité la présence de Belges, de Néerlandais, d’Allemands et de Britanniques.Le possible pont du 14 juillet semble avoir également encouragé la fréquentation touristique en Normandie, la journée du 14 juillet à elle seule a enregistré un nombre de nuitées touristiques record en Normandie : +61,5 % par rapport au 14 juillet 2021 et +43,0 % par rapport au 14 juillet 2019.