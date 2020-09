Uncaf : "Le transport aérien disparaîtra tout seul au bonheur des idéalistes au col vert..."

« Voyager en avion n’est pas une obligation, mais une nécessité pour de nombreux concitoyens. Ainsi l’aviation existe car elle répond à un besoin, et si nous croyons en la réelle démocratie, l’avenir de ce secteur ne doit pas être décidé par 150 Français mais par les millions de Français qui utilisent le transport aérien et qui pourraient ne plus le faire… ».



Et c’est cela la vrai démocratie qui dicte in fine la loi du marché.



Si les Français ne veulent plus voir nos compagnies Françaises et souhaitent tous utiliser le train, la voiture ou la trottinette, ils peuvent le faire sans attendre, et pouvaient le faire hier également, nul besoin de légiférer pour cela…



« Ainsi, le transport en charrette s’est arrêté sans interdiction, comme les trains à vapeur, comme les déplacements commerciaux en bateau à voile , …, et tout cela car des nouveaux modes de transport ont répondu aux nouvelles attentes » complète le président de L’UNCAF.



Guillaume Collinot , Trésorier de L’UNCAF rajoute « Notre industrie travaille sur les attentes écologiques que nous partageons tous et la réduction de CO2 est évidement depuis des années dans notre objectif, que ce soit pour des raisons nobles, pour des raisons économiques faciles à comprendre et/ou simplement pour répondre aux attentes du marché et de notre temps ».



Faut-il tout arrêter ? Car ce sera le résultat direct de ces projets de nouvelles taxes et de restrictions d’utilisation de l’avion en fonction de limitations de distance… « Est-ce cela la démocratie ? » souligne M. Pennazio, le Vice-président de l’UNCAF.



L’UNCAF demande au gouvernement d’écarter les propositions visant à taxer ou interdire le transport aérien sur les courtes distances, car aucune étude d’impact sérieuse n’a été faite et de soutenir les compagnies aériennes françaises.



Si rien n’est fait, il n’y aura pas nécessité à prendre des mesures pour limiter le transport aérien, il disparaîtra tout seul au bonheur des idéalistes au col vert.