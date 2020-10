France : limiter la pub des compagnies pour les vols intérieurs, l'UNCAF dit NON !

Après la crise de l'écocontribution, l'aérien enchaîne les contre-publicités et les projets de loi qui attaquent de plus en plus le business modèle des compagnies aériennes.



La dernière grosse écharde dans le pied des transporteurs n'est autre que le projet de loi 3289.



Le projet est intitulé propose les premières mesures pour faire de la publicité un levier au service de la transition écologique et de la sobriété et pour réduire les incitations à la surconsommation.



Selon l'article 2, la loi programme la " fin progressive de la publicité portant sur des liaisons aériennes pourrait être organisée lorsque ces vols sont substituables par un trajet en train d’une durée inférieure à 4 h 30, dans le cas de liaisons domestiques quel que soit le lieu de départ, ainsi que dans le cas de liaisons internationales au départ de Paris. "



Ainsi, les vols intérieurs ne pourront plus bénéficier de campagne publicitaire à l'avenir, une interdiction qui irrite l''Union Nationale des Compagnies Aériennes Françaises (UNCAF).