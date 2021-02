Aérien : et si dans le monde d'après, les tarifs des billets étaient réglementés par l'Etat ?

Le syndicat propose de mettre fin au monde d'avant avec ses billets d'avion à 1 euro ou ses allers-retours en Europe à 30 euros. Et si le prix des billets d'avion était encadré ?



C'est la proposion de l'UNCAF qui demande au gouvernement d'imposer des tarifs minimum aux transporteurs aériens, sans une multitude d’exceptions qui anéantiraient les mesures.



Ainsi, l'union propose 350 euros TTC Aller/retour pour les vols nationaux, 450 euros TTC Aller/retour en provenance ou à destination de l’Europe, 550 euros TTC Aller/retour en provenance ou à destination de toutes les autres destinations.



" En imposant cette loi tarifaire, le gouvernement prendrait ainsi une décision forte, saine et utile en matière environnementale et en matière économique.



Mais voilà... Nous abordons le sujet qui fâche… Réduction mécanique du nombre de vols et ralentissement de l’avion pour tous… Par contre, nous sauverions notre industrie, nos emplois, nos compagnies et nous inscririons notre industrie dans une trajectoire compatible avec les accords de Paris.



Certains usagers et même ceux au col vert vont trouver l’idée peu séduisante car cela impactera la démocratisation de l’avion…



Les aéroports vont hurler en expliquant que leurs modèles de développement reposent sur le nombre d'avions et de passagers se posant sur leurs espaces, mais qu’ils ont des tracteurs électriques pour compenser l’impact carbone généré par cette augmentation de trafic tant souhaitée.



La réaction des défenseurs des low Cost sera proportionnelle à la diminution des vols..., et ce débat doit exister car les vols à perte sont au menu de la reprise, certaines Low Cost l’on déjà annoncé," conclut le président de l’Union Nationale des Compagnies Aériennes, Olivier Manaut.



Êtes-vous pour des tarifs réglementés dans l'aérien ?