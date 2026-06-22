Une grève des bus touristiques perturbe les escales à Santorin

Lundi 22 juin, la grève des entreprises de transport touristique et des agences réceptives de l'île de Santorin a fortement perturbé l'accueil des passagers de croisière, contraignant plusieurs compagnies à modifier leur programme.



Parmi les navires concernés, selon l’AFP, figurent le MSC Sinfonia, qui transportait 2 126 passagers, et le Norwegian Pearl, avec 2 504 croisiéristes à bord. Tous deux ont annulé leur escale prévue à Santorin.



De son côté, le Celebrity Ascent, qui devait débarquer près de 3 200 passagers, a préféré reporter son arrivée au lendemain. Deux autres paquebots ont toutefois maintenu leur escale.