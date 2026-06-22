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Une grève des bus touristiques perturbe les escales à Santorin

Au moins deux escales annulées


Une grève des autocaristes et des agences réceptives a entraîné lundi l'annulation ou le report de plusieurs escales de croisière. Les professionnels dénoncent une organisation jugée inadaptée face à l'afflux de visiteurs.


Rédigé par le Mardi 23 Juin 2026 à 09:10

Les autorités grecques ont fixé un plafond de 8 000 passagers de croisière par jour et instauré une taxe de 20 euros par passager débarquant d'un navire de croisière à Santorin @Deposit-Photos-Freesurf
Les autorités grecques ont fixé un plafond de 8 000 passagers de croisière par jour et instauré une taxe de 20 euros par passager débarquant d'un navire de croisière à Santorin @Deposit-Photos-Freesurf
CroisiEurope
Lundi 22 juin, la grève des entreprises de transport touristique et des agences réceptives de l'île de Santorin a fortement perturbé l'accueil des passagers de croisière, contraignant plusieurs compagnies à modifier leur programme.

Parmi les navires concernés, selon l’AFP, figurent le MSC Sinfonia, qui transportait 2 126 passagers, et le Norwegian Pearl, avec 2 504 croisiéristes à bord. Tous deux ont annulé leur escale prévue à Santorin.

De son côté, le Celebrity Ascent, qui devait débarquer près de 3 200 passagers, a préféré reporter son arrivée au lendemain. Deux autres paquebots ont toutefois maintenu leur escale.

Une nouvelle organisation des débarquements contestée

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À l'origine du mouvement, les professionnels du transport dénoncent des conditions de travail devenues intenables. Dans un communiqué, leur syndicat estime devoir gérer « chaque jour des milliers de visiteurs sans disposer des infrastructures minimales requises ».

Les grévistes contestent notamment une décision prise en mars par l'autorité portuaire de Santorin. Celle-ci impose désormais que 70 % des passagers débarquent à Ormos Fira, le vieux port situé au pied de la capitale de l'île, tandis que les 30 % restants transitent par le port d'Athinios.

Selon les autocaristes, cette répartition réduit leur activité, les voyageurs arrivant à Ormos Fira pouvant rejoindre la ville en téléphérique ou par les célèbres escaliers de la caldeira, sans avoir recours aux bus.

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Tags : croisieres, santorin
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