Une grève des bus touristiques perturbe les escales à Santorin

Les autorités grecques ont fixé un plafond de 8 000 passagers de croisière par jour et instauré une taxe de 20 euros par passager débarquant d'un navire de croisière à Santorin @Deposit-Photos-Freesurf
Lundi 22 juin, la grève des entreprises de transport touristique et des agences réceptives de l'île de Santorin a fortement perturbé l'accueil des passagers de croisière, contraignant plusieurs compagnies à modifier leur programme.
Parmi les navires concernés, selon l’AFP, figurent le MSC Sinfonia, qui transportait 2 126 passagers, et le Norwegian Pearl, avec 2 504 croisiéristes à bord. Tous deux ont annulé leur escale prévue à Santorin.
De son côté, le Celebrity Ascent, qui devait débarquer près de 3 200 passagers, a préféré reporter son arrivée au lendemain. Deux autres paquebots ont toutefois maintenu leur escale.
Parmi les navires concernés, selon l’AFP, figurent le MSC Sinfonia, qui transportait 2 126 passagers, et le Norwegian Pearl, avec 2 504 croisiéristes à bord. Tous deux ont annulé leur escale prévue à Santorin.
De son côté, le Celebrity Ascent, qui devait débarquer près de 3 200 passagers, a préféré reporter son arrivée au lendemain. Deux autres paquebots ont toutefois maintenu leur escale.
Une nouvelle organisation des débarquements contestée
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À l'origine du mouvement, les professionnels du transport dénoncent des conditions de travail devenues intenables. Dans un communiqué, leur syndicat estime devoir gérer « chaque jour des milliers de visiteurs sans disposer des infrastructures minimales requises ».
Les grévistes contestent notamment une décision prise en mars par l'autorité portuaire de Santorin. Celle-ci impose désormais que 70 % des passagers débarquent à Ormos Fira, le vieux port situé au pied de la capitale de l'île, tandis que les 30 % restants transitent par le port d'Athinios.
Selon les autocaristes, cette répartition réduit leur activité, les voyageurs arrivant à Ormos Fira pouvant rejoindre la ville en téléphérique ou par les célèbres escaliers de la caldeira, sans avoir recours aux bus.
Les grévistes contestent notamment une décision prise en mars par l'autorité portuaire de Santorin. Celle-ci impose désormais que 70 % des passagers débarquent à Ormos Fira, le vieux port situé au pied de la capitale de l'île, tandis que les 30 % restants transitent par le port d'Athinios.
Selon les autocaristes, cette répartition réduit leur activité, les voyageurs arrivant à Ormos Fira pouvant rejoindre la ville en téléphérique ou par les célèbres escaliers de la caldeira, sans avoir recours aux bus.