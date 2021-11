Une journée de conférences sur le "Tourisme du futur" à Amiens

Workation, lowtech, nouveaux codes du voyage, gamification, expériences virtuelles… autant de nouveaux mots et de nouvelles tendances à découvrir.Sophie Lacour, consultante et docteur sur le Tourisme & Intelligence Territoriale, interviendra durant une heure. Les autres intervenants sont Benoit Zante, une spécialiste des sujets d’innovation, de marketing et de transformation numérique et Grégory Maubon, un consultant expert en Réalité Augmentée.Ce n'est pas tout Vincent Burgevin, le PDG de SkyBoy, Joëlle Tilmanne, la cofondatrice – Hovertone et Quentin Warnant, le cofondateur de Hootside interviendront pour témoigner sur les nouvelles réalités du tourisme.