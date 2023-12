Une nouvelle identité visuelle pour La Méridionale

Le nouveau logo revendique le Bleu comme héritage et s'appuie sur une typographie qui fait écho à celle du Groupe CMA CGM

Après l'annonce de la commande deux nouveaux navires La Méridionale dévoile une nouvelle identité visuelle.Un relooking pour réaffirmer son rôle dans le transport quotidien de fret et de passagers entre la Corse et le continent, et de manière plus générale en Méditerranée, mais aussi son appartenance au Groupe CMA CGM. ", précise la compagnie dans un communiqué.