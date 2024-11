Univairmer : les précisions de Jean Dionnet droit de réponse de Jean Dionnet

Jean Dionnet, ancien président d'Univairmer a envoyé un droit de réponse suite à notre article paru ce 14 novembre 2024 et intitulé "Fournisseurs impayés : que se passe-t-il chez Univairmer ?". Il souhaite rectifier certaines affirmations mentionnées. Voici le droit de réponse dans son intégralité.



Rédigé par Céline Eymery le Jeudi 14 Novembre 2024

serait intervenu en Septembre 2024 lors d’une Visio et aurait tenu des propos concernant la santé financière du Groupe TOURISM INVEST-UNIVAIRMER.



Cette information est erronée.



En effet Mr Jean DIONNET est intervenu auprès des équipes pour sa dernière intervention dans le cadre d’une passation en date du 4 Juillet 2024.



Dans le cadre de cette intervention à laquelle Mr Thibaut AUFORT et Mr Lucas GEBARHT étaient présents, Jean DIONNET a présenté aux équipes les nouveaux dirigeants et a mentionné les modalités de cette opération, sachant que le contenu de cette intervention avait été validé d’un commun accord avec les nouveaux dirigeants.



Dans le cadre de cette intervention Mr Jean DIONNET a indiqué que le montage de l’opération principalement basée sur une augmentation de capital de 3 Millions d’€uros permettrait au Groupe Univairmer de répondre aux échéances et de consolider la trésorerie de l’entreprise, et que sans ce renforcement de fonds propres l’entreprise aurait des difficultés de trésorerie à l’automne 2024 notamment dues aux remboursement de P.G.E. Dans cet article il est indiqué que Mr Jean DIONNETet aurait tenu des propos concernant la santé financière du Groupe TOURISM INVEST-UNIVAIRMER.En effet Mr Jean DIONNET est intervenuDans le cadre de cette intervention à laquelle Mr Thibaut AUFORT et Mr Lucas GEBARHT étaient présents,sachant que le contenu de cette intervention avait été validé d’un commun accord avec les nouveaux dirigeants.Dans le cadre de cette intervention Mr Jean DIONNET a indiqué que le montage de l’opération principalement basée sur une augmentation de capital de 3 Millions d’€uros permettrait au Groupe Univairmeret que sans ce renforcement de fonds propres l’entreprise aurait des difficultés de trésorerie à l’automne 2024 notamment dues aux remboursement de P.G.E.

Par ailleurs Mr Jean DIONNET précise qu’il a effectivement fait une intervention en VISIO lors de la convention de 2022 car il était retenu en France pour des raisons de santé.



Lors de cette allocution Mr Jean DIONNET n’a pas été alarmiste et n’a pas tenu de propos déstabilisants. Mr Jean DIONNET a juste indiqué que le remboursement des P.G.E pesait de façon importante sur la trésorerie de l’entreprise ce qui était une réalité connue de tous à cette époque, en conséquence de quoi il considérait que le Groupe devrait dans les prochains mois se tourner vers des solutions permettant le renforcement des fonds propres.



Mr Jean DIONNET tient à préciser de la façon la plus claire que depuis le 4 Juillet 2024 il ne s’est entretenu avec aucun journaliste et qu’il aurait apprécié qu’on vérifie auprès de lui la véracité des propos qu’on lui prête faussement.



Concernant le reste du contenu de cet article Mr Jean DIONNET ne souhaite pas s’exprimer.

