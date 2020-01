Universal Studios crée un parc où Mario Kart sera...réel (vidéo)

Vous ne jouez pas seulement au jeu, vous vivez le jeu, vous vivez l'aventure. Les lieux et les expériences les plus emblématiques de Nintendo prendront vie, notamment Mushroom Kingdom, Peach’s Castle, une incroyable promenade de Mario Kart, Bowser’s Castle - et bien plus encore.



Au programme : une course de Mario Kart, et une visite du parc à dos de Yoshi. Universal Studios devrait étendre ce land à Singapour, Orlando et Hollywood.



De plus, les visiteurs pourront vivre une expérience 100% Nintendo via un bracelet connecté, baptisé "Power Up Band" permettant de collecter des pièces et des blocs de questions.