VALEURS ASSURANCES présente sa Complémentaire carte bancaire

La mutation du marché de l'assurance voyage, nous pousse à innover et à répondre aux attentes des agences, voici notre Complémentaire carte bancaire.



Rédigé par Bertrand Thorel, Valeurs Assurances le Lundi 2 Octobre 2023

Que couvrent les cartes bancaires en assurance voyage La plupart des clients en agence de voyages pense être bien couverte avec leur CB.



Que répondre à vos clients ?



Les cartes bancaires, en particulier celles des catégories premium ou haut de gamme, offrent souvent des garanties d'assurance voyage intégrées. Cependant, la couverture exacte peut varier en fonction de la banque émettrice, du type de carte et du pays d'émission.



Notre produit Complémentaire carte bancaire haut de gamme Grâce à notre Complémentaire carte bancaire, vous pourrez proposer à vos clients une assurance complète.



Le principe de cette assurance est double et constitue une véritable innovation : elle fonctionne de la manière suivante en annulation :



- Si le remboursement de l'assurance carte bancaire n'est pas intégral car cela dépasse le plafond, nous intervenons en complément pour une indemnisation totale - Si le motif d'annulation n'est pas couvert par la carte bancaire, nous rembourserons le forfait ou le vol si le motif rentre dans notre garantie "Tout Sauf". - La couverture de l'annulation pour une épidémie avec une franchise



- les bagages bénéficient d'un plafond étendu



- l'interruption de séjour fonctionnera comme l'annulation à la fois en complément ou pour une prise en charge directe comme un motif COVID.



Pour adhérer au Contrat, il faut impérativement bénéficier d’une carte bancaire multiservices proposant les garanties Annulation et Assistance Rapatriement parmi la liste suivante : Gold Mastercard, Visa Premier, Infinite Platinium, American Express à l’exclusion des autres types de cartes bancaires. Seules les cartes bancaires délivrées par une banque française sont acceptées.





Vous trouverez un tableau synthétique avec les grandes lignes des couvertures sur les cartes bancaires En parallèle, voici une vue d'ensemble des types de couvertures couramment offertes par les cartes bancaires en matière d'assurance voyage. Il est tout de même essentiel de souligner que pour bénéficier de ces garanties, le voyage ou la location doivent souvent être payés avec la carte en question et savoir qu’il y a un plafond à l’année et par foyer. De plus, chaque garantie a ses propres conditions, limites et exclusions.



Pour connaître la couverture exacte offerte par la carte bancaire de vos clients, nous recommandons de les inciter à consulter le guide des avantages ou les conditions générales fournies par leur banque ou l'émetteur de la carte. Si votre client a des préoccupations particulières ou des besoins de couverture spécifiques, il peut également être judicieux qu’il souscrive une assurance voyage séparée pour garantir qu’il soit pleinement protégé.

Notre équipe



Notre Service Clients est joignable tous les jours pour répondre à vos questions

Téléphone : 01 56 02 04 45

Email : Présents sur 4 délégations, Paris (siège), Lille, Bordeaux et Aix en Provence, nous sommes à votre disposition pour venir à votre rencontre pour vous présenter nos offres.Téléphone : 01 56 02 04 45Email : back.office@valeurs-assurances.com

Lu 258 fois Notez

Dans la même rubrique : < > Valeurs Assurances dévoile sa nouvelle identité FLY COVER votre assurance spécial billet d'avion par VALEURS ASSURANCES