VVF : les hébergeurs "montagne" demandent une indemnisation à 70 % des charges fixes

Stéphane Le Bihan, Directeur Général VVF tire la sonnette d'alarme alors que la réouverture des remontées mécaniques parait comprises pour la saison hiver 2021.



Désormais l'enjeu pour les opérateurs : obtenir le soutien du gouvernement. Pour autant le DG de VVF souhaite que les pouvoirs publics restent vigilants.



"Le risque d'effondrement de la montagne est encore bien réel pour les hébergeurs et autres ETI après les premières discussions avec le gouvernement" indique l'opérateur.



Pour Stéphane Le Bihan : "Les discussions ont été engagées dans un contexte constructif et les acteurs ont bénéficié d'une écoute attentive du Ministère. Nous avons bien conscience des enjeux sanitaires et de la difficulté pour le gouvernement de faire des arbitrages.



Pour autant, à ce jour, le plan de soutien à la montagne du gouvernement ne semble pas encore répondre aux enjeux de la survie des ETI et autres hébergeurs de ces territoires.