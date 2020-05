VVF : près de 53 % des dossiers en attente confirmés

Suite à l'annonce du gouvernement sur la possibilité de partir en vacances cet été, VVF vient d'enregistrer une confirmation de réservation sur près de 53 % des dossiers qui étaient en attente, preuve que les Français attendaient ce fameux feu vert du gouvernement pour sécuriser leurs vacances.



Ces réservations concernent majoritairement en août : 67 % contre 37% pour juillet.



Les régions les plus réservées : Nouvelle Aquitaine, Bretagne et Auvergne Rhône Alpes.



Sans surprise la mer est plébiscitée, mais la montagne et moyenne montagne (campagne) sont bien présentes dans les départs à plus de 35% (seulement 20% en 2019).