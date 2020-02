Vacances : 31% des Français choisissent des activités peu impactantes pour l’environnement

Peu à peu les vacanciers déclarent changer leur comportements vis à vis de l'environnement.



C'est le constat relevé par une étude du cabinet Protourisme réalisée auprès de 2000 Français envisageant de partir en vacances en 2020.



Selon cette enquête, pour 37 % des vacanciers, les questions environnementales les ont poussés à changer leurs habitudes contre 27 % un an plus tôt et moins de 10 % il y a quatre ans . " Un cap est passé alors qu'il y a encore 5 ans ces questions n'étaient au coeur des préoccupations" explique Didier Arino, Directeur du Cabinet Protourisme.



85% des personnes " sensibilisées " à cette question ont choisi des activités peu impactantes sur l'environnement (vélo, balades, nage, activités nautiques sans moteur…), soit 31% des Français.



Ils ont également opté pour 74% d'entre eux pour des hébergements écologiques, écoresponsables ou moins impactants (de type camping, écolodge, location…). " Pour le constater il faut voir l'avance des réservations sur les offres de campings. Et je rappelle que l'an dernier ce sont les Français qui ont sauvé la saison touristique dans l'Hexagone. Les destinations réputées plus naturelles et authentiques de la façade Atlantique sont aussi plébiscitées " ajoute Didier Arino.