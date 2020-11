Vaccins Covid : quelles formalités pour voyager ?

Beaucoup pensent qu’en période épidémique, les voyages ne sont pas essentiels, voire dangereux pour la situation sanitaire. C’est vrai en l’absence de procédures fiables et sécurisées pour les populations, car le virus peut traverser les frontières avec les personnes.



Cependant, la fin de la pandémie risque d’être trop lointaine, et de nombreux secteurs sinistrés sont liés aux voyages : les compagnies aériennes, les constructeurs aéronautiques, les agences de voyages, les tour-opérateurs émetteurs et réceptifs, les prestataires de services touristiques, les loueurs de voitures et de bus, les sociétés d’évènementiels, les entreprises qui ont besoin d’envoyer des collaborateurs à l’étranger, les hôtels, campings, parcs, restaurants et bars, les monuments et musées, les commerces des aéroports et des villes touristiques, ainsi que tous leurs fournisseurs.



Il convient donc de favoriser la reprise des voyages, avec des formalités sûres et protectrices, pour sauver de nombreuses industries et faire vivre des millions de personnes. La reconnaissance des certificats de vaccinations mentionnant un vaccin contre le Coronavirus permettra d’économiser plusieurs mois de calvaire à ces secteurs.



La France doit se faire entendre sur la scène internationale pour officialiser le plus tôt possible l’harmonisation de ces formalités. Il est temps de prendre de l’avance sur ce virus.