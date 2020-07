Val de Loire Travel, une agence à taille humaine au cœur de la Touraine

Je suis le gérant, le guide, l'organisateur, le seul contact avec mes clients pour Val de Loire Travel , du premier mail reçu à la réception physique.C'est moi qui me balade avec eux. Je suis une agence à taille humaine. Je connais la région par cœur.En fonction des envies des visiteurs, je peux toujours improviser et modifier le programme préétabli en amont. J'ai toujours vécu dans la région et j'ai la chance de connaître toutes les activités à faire.Sans aucune hésitation, le Mont Sigou, qui se trouve sur la commune d'Ingrandes-de-Touraine, sur l'appellation viticole de Bourgueil.Au Mont Sigou se trouve un ancien tonneau réaménagé en table de pique-nique au milieu des vignes avec une vue incroyable sur le vignoble. J'ai la chance d'être la seule agence à pouvoir y accéder.En effet, les propriétaires, Patricia et Philippe Boucard, qui gèrent le domaine viticole Lamé Delisle Boucard sont mes cousins.