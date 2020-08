Var : L'Échappée Bleue Événementiel, des séjours sur-mesure et hors des sentiers battus

Les îles varoises, comme les îles Paul Ricard ou encore Porquerolles et Port-Cros sont des sites hors du commun, tant par la richesse de leurs paysages que par leur faune et leur flore.Ce sont aussi de magnifiques terrains de jeux pour organiser des événements marquants.Le jardin du Rayol-Canadel est un voyage en soi.Au-delà de l’intérêt botanique des différentes collections végétales répartis par continent, il se situe dans un vallon plongeant vers la mer, d’une beauté inouïe.Passer une demi-journée, voire une journée dans ce lieu, c’est se dépayser, se reconnecter avec la nature, et en sortir heureux à coup sûr !L’incroyable variété de ses régions et paysages, sa richesse culturelle, sa gastronomie, bien sûr, mais aussi la qualité de son hébergement et de ses infrastructures qui accueillent majoritairement tous les publics.Choisir une région de France comme destination touristique, c’est partir à la découverte d’autant de surprises que dans beaucoup de pays étrangers.