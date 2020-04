Var Tourisme lance l'opération "Le repos des héros Varois"

Var Tourisme s'associe à l'opération " Le repos des héros ", initiée par l’Agence d'Attractivité et de Développement Touristiques Béarn Pays basque dans le 64 pour lancer sa propre initiative dans le département.



L'agence de développement du Var a élargi la cible des " héros " mais aussi des prestataires qui pourraient offrir des lots.



Ainsi près de 140 professionnels du tourisme varois (hébergeurs, activités de loisirs, restauration, domaine viticoles, transport...) ont répondu présents ) à côté d'autres filières pour offrir plus de 1400 lots : week-ends, séjours, activités de loisir, découvertes gastronomiques et viticoles, shooting photo, bien-être, et cadeaux dans l'alimentation (panier de légumes, confiture, traiteur) aux "héros locaux" .