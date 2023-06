Viatao signe un Guide Tao pour parcourir l’Europe en train !

Puisqu’on ne change pas une formule gagnante, le guide Tao Europe sans avion est construit comme n’importe quel guide : il liste 10 pays, au sein desquelles plusieurs destinations possibles et pour lesquelles il va proposer des solutions et bons plans.



Selon que l’on soit plus mer ou montagne, ville ou nature, patrimoine culturel ou randonnée, chacun y trouve son compte, exactement comme dans un guide classique. Hébergement, restauration, activités de loisirs, lieux remarquables, patrimoine naturel ou culturel sont proposés sous un angle écoresponsable, précisément comme dans les autres guides Tao.



Classiquement aussi, les rubriques « préparer le monde de demain » et « agir » propose plus concrètement d’aller à la rencontre d’acteurs du développement durable ou de l’associatif local, soit pour se cultiver, comprendre, voir, partager un moment, soit dans le cadre d’une activité bénévole ou de volontariat.



Destination après destination, on retrouve à chaque fois le calcul du coût carbone depuis Paris en équivalent kg CO2 pour les différents moyens de transport possibles et en donnant celui de l’avion ou de la voiture thermique, pour comparaison.



Un week-end à Barcelone depuis Paris ? kg CO2 en train. 70 en bus, 469 en avion, 500 en voiture pour une personne seule (mais 250 à deux etc). si l’on souhaite réduire son empreinte en voyage, le choix est donc évident.



Un guide vraiment bienvenu pour participer à ce changement culturel qu’est la réappropriation du rail par les touristes et franchement utile pour les agences de voyages qui souhaitent conseiller au mieux leur clientèle dans une approche engagée.