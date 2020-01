Palmes du Tourisme Durable : le guide Tao Monde, 1 000 idées et adresses pour voyager engagé

TourMaG.com - Quel projet ou action mettez-vous en lumière en participant aux Palmes du Tourisme Durable ?



Nicolas Breton : Le guide Tao Monde, qui comprend 1 000 idées et adresses pour voyager engagé.



Pourquoi un tel guide ? Il existe de plus en plus de guides Monde dans les rayons des librairies, et un engouement croissant du grand public francophone pour ce type d’ouvrage.



Malheureusement, aucun guide Monde n’est aujourd’hui engagé dans le tourisme durable et aucun ne propose des astuces pour changer ses habitudes de voyage.



Pourtant, face aux enjeux actuels (réchauffement climatique, augmentation des déchets, besoin de plus de solidarité, tourisme de masse…), nous devons agir dès maintenant et voyager autrement !



Les objectifs et bénéfices du projet :



- Éditer le tout premier guide Monde francophone engagé dans le tourisme durable



- Proposer de nouvelles façons de voyager plus responsables et adaptées au tourisme de demain



- Apporter des solutions et des astuces très concrètes pour voyager autrement, afin que chacun dispose des clés pour participer au changement, et afin de répondre au besoin d’informations pratiques des voyageurs en quête de sens



- Mettre en valeur et soutenir des adresses portées par des femmes et des hommes qui inventent le monde de demain



- Rendre l’image du tourisme durable attractif, source d’originalité et d’authenticité



- Sortir du cercle des convaincus afin d’avoir le maximum d’impact



Cet ouvrage, disponible en version numérique et papier, propose en introduction, des astuces pour voyager durable et plus écologique dans le monde : voyager 0 déchet, se déplacer autrement, se loger différemment, astuces pour les voyageurs végétariens, favoriser le slow tourisme, pratiquer le volontariat, partir à la rencontre des habitants, découvrir la nature en la préservant…



Puis une sélection de 50 pays, avec :



- 1 000 adresses d’hébergements, de restaurants, d’activités, d’ONG et de boutiques engagés : logements chez l’habitant, écovillages, écolodges, auberges engagées, campings écolos, restaurants avec des produits bio, locaux, de saison, végétariens, véganes…, réserves naturelles, visites à vélo, associations de tourisme communautaire avec une immersion dans leurs modes de vie, centres de retraite spirituelle, boutiques d'artisanat solidaires…



- 150 lieux engagés pour pratiquer le bénévolat, l’écovolontariat et le Wwoofing, dans des fermes paysannes, des communautés écologiques, des écoles, des refuges pour animaux, des ONG de protection des primates…



- 150 agences proposant des séjours dans le respect des locaux et de l’environnement



- des centaines d’astuces écologiques, adaptées à chaque pays.