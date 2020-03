Vietnam: Du nouveau dans la politique visas

D'après le Ministère du Tourisme, l'épidémie de coronavirus " devrait causer d'énormes dégâts au tourisme vietnamien à court et à moyen terme ", certains estimant même que les dommages directs pourraient atteindre entre 3 et 4 milliards de dollars dans les prochains mois...



Pour aider ce secteur majoritairement touché, l'Administration nationale du tourisme du Vietnam proposait, à la fin Février, plusieurs mesures, notamment relatives à la politique visas du pays.



Parmi ces mesures, qui devaient être soumises au Premier Ministre figuraient entre-autre, des exemptions unilatérales de visa pour les marchés d'Europe occidentale et septentrionale ainsi qu'au Canada et l'exonération des frais de visas pour tous les visiteurs en 2020.