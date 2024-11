Viva Resorts by Wyndham ouvre une 9e adresse à Miches, en République dominicaine

Situé à Miches, sur la côte nord-est de la République dominicaine, à seulement 1h30 de l’aéroport de Punta Cana desservi au départ de France par Air Caraïbes en vol direct de Paris, Air Europa, Iberia et Air Transat, Viva Miches by Wyndham offre un environnement paisible, bordé de plages immaculées, des paysages étendus et une atmosphère sereine.



Le complexe éco-conscient proposera 538 chambres avec vues jardin, océan et front de mer, certaines avec piscines privées. Les clients pourront se restaurer et découvrir des cuisines du monde dans cinq restaurants distincts, comprenant un buffet international et quatre restaurants à la carte : fusion latine, spécialités asiatiques et saveurs méditerranéennes.



Composé de trois bâtiments entourés par une végétation luxuriante typique de la région, répartis sur une surface de 27 000 m2, Viva Miches by Wyndham promet une expérience mémorable pour les familles, les couples et tous les voyageurs cherchant à éviter les foules et à découvrir Playa Esmeralda, joyau méconnu du nord-est de la République dominicaine.