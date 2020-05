Volotea : lancement de 40 nouvelles lignes et reprise des vols le 16 juin 2020

Ces nouvelles lignes ont pour objectif d’offrir aux voyageurs encore plus de choix de vols domestiques, et de leur faciliter les voyages entre le continent et les îles.



Les opérations débuteront dès juillet 2020.



La compagnie a également annoncé la reprise des vols le 16 juin, avec l'exploitation de la navette Airbus entre Toulouse et Hambourg.



Volotea a annoncé aujourd’hui étendre et adapter son réseau en 2020 avec 40 nouvelles lignes sur tous ses marchés.



En Italie, en France, en Espagne et en Grèce, la compagnie lance une nouvelle offre afin de renforcer ses vols domestiques et ses liaisons entre le continent et les îles pour la saison estivale 2020.



Volotea offrira 15 nouvelles lignes En France et aussi en Espagne, 8 en Italie et 2 en Grèce. 15 de ces 40 nouvelles lignes françaises seront exclusives. La compagnie commencera également ses opérations depuis 4 nouveaux aéroports : Beauvais en France, Saint-Jacques de Compostelle et Grenade en Espagne et Bologne en Italie.



En France, Volotea lance 15 nouvelles lignes dont 5 en exclusivité. Ces nouvelles lignes permettent de connecter des destinations balnéaires françaises.



Volotea propose ainsi des liaisons avec la Corse depuis toutes les villes françaises où elle opère. La compagnie reprend également ses opérations à l’aéroport de Beauvais en 2020.