L'aéroport de Lille, nouvelle base de Volotea

Avec sa, Volotea renforce sa présence dans le nord de la France et proposera environCessont localisées dans, à savoir l’(Palma de Majorque), la(Ajaccio, Bastia, Bordeaux, Calvi, Figari, Montpellier, Nantes, Nice, Perpignan, Toulouse), l’(Cagliari, Palerme), la(Varna) et la(Split).Carlos Muñoz, Fondateur et Président Directeur Général de Volotea a précisé que le lancement de la nouvelle base lilloise de Volotea serait à l’origine de la, avec une prévision de plus de 5 millions de sièges. Après 10 ans de présence dans le pays, la compagnie aérienne entend créer à une échelle plus large au minimum 150 nouveaux emplois locaux indirects., sur l’ensemble des canaux de distribution et sur le site de la compagnie