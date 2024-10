EasyJet booste sa connectivité avec 27 nouvelles liaisons

Paris-CDG : Budapest, Newcastle, Leeds, Oslo, Hurghada, Sharm el-Sheikh, Fuerteventura, Kittilä, Tromsø.



Bordeaux : Rome Fiumicino, Rabat, Zurich, Rovaniemi.



Lyon : Hurghada, Berlin Brandenburg, Newcastle, Rovaniemi.



Nantes : Prague.



Nice : Agadir, Prague, Strasbourg, Madrid, Lanzarote, Rovaniemi.



Strasbourg : Barcelone, London Gatwick, Naples, Nice.



L'hiver 2024 voit une concentration stratégique d'EasyJet sur des destinations populaires et saisonnières. En plus des nouvelles lignes, la compagnie intensifie ses liaisons vers les îles Canaries avec une augmentation de 23 % de sa capacité vers Lanzarote et Fuerteventura.



Le marché nordique n'est pas en reste, avec des connexions vers des villes telles que Rovaniemi, Kittilä, et Tromsø.