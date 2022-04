ITA Airways lance des vols vers la Sardaigne

Dans un premier temps, les vols pouvaient uniquement être achetés dans les agences de voyage, mais, tels que le site web d'ITA Airways et le centre d'appels.Voici le plan de vols depuis et vers la Sardaigne et l' Italie à destination d'et vice versa.à destination d'et vice-versa, qui passent à 4 en juillet et août.à destination d'et vice-versa, qui passent à 4 pendant les mois de juin à septembre.à destination deet vice versa de mai à octobre, 6 vols par jour à partir de novembre.à destination deet vice versa de mai à juin ; 5 vols en juillet, 6 vols d'août à octobre et 4 vols à partir de novembre.