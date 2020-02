Volotea ouvrira une ligne entre Marseille et Tenerife

En plus de développer son offre à l’aéroport, la compagnie apporte depuis cette année son soutien à l’emblématique Mucem, musée marseillais consacré aux cultures de la Méditerranée et ce, jusqu'à fin 2022. Ce partenariat avec le Mucem a débuté avec le lancement d’une exposition s’intitulant « Voyages, voyages » qui se tiendra jusqu’au 4 mai 2020.



Volotea desservira en 2020 25 destinations dont 15 en exclusivité au départ de l’aéroport de Marseille : 4 en France (Biarritz, Caen, Rennes et Strasbourg) et 21 vers l’international (Athènes, Bari, Cagliari, Castellón, Corfou, Dubrovnik, Faro, Fuerteventura, Héraklion, Lanzarote, Luxembourg, Mykonos, Minorque, Naples, Olbia, Palma de Majorque, Prague, Santorin, Split, Tenerife et Venise).