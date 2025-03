Votre Voyage de Noce va être placée en liquidation

"Après des années de travail acharné, d’espoir et d’engagement total, nous devons aujourd’hui faire face à une réalité implacable : malgré une technologie aboutie, une vision claire et un marché porteur, nous n’avons pas réussi à réunir les financements nécessaires pour aller au bout de l’aventure."

"Notre plateforme, entièrement développée et prête à être commercialisée à grande échelle, avait pourtant tout pour transformer le secteur du voyage de noces, un marché de 1,4 milliard d’euros par an en France. Pensée pour les agences de voyages, on leur offrait un outil puissant et innovant, conçu pour répondre aux nouvelles attentes des futurs mariés et de leurs invités. Lors du Startup Contest 2023, j'avais d’ailleurs obtenu le plus beau des prix « le coup de cœur du public ».



Il est difficile d’accepter qu’une technologie aussi aboutie puisse s’éteindre avant même d’avoir eu la chance d’exister pleinement. Ce qui me brise le cœur, ce n’est pas seulement l’échec financier, mais le gâchis d’une solution qui plait tellement aux futurs mariés et leurs invités. Et de ne pas avoir su convaincre à temps."

Clap de fin pour Votre Voyage de Noce La plateforme créée par Isabelle Dacquigny, nous a annoncé sa fondatrice. Cette dernière avait déposé un dossier de cessation de paiement au tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, le 20 février dernier.explique la dirigeante.