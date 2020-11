Un outil révolutionnaire pour séduire vos futurs mariés

votrevoyagedenoces.fr, une nouvelle solution exclusivement créée pour les professionnels du tourisme. Associée à un réseau de prescripteurs professionnels du mariage.

Rédigé par l’Agence Sheridan Activities pour le compte de VVN le Lundi 30 Novembre 2020



Lancé au mois de septembre 2020,



Votre Voyage de Noces (VVN) est une solution créée de toute pièce pour les agents de voyages et leurs clients ; Les futurs mariés.



Travaillez sur le voyage de vos clients, sans changer vos habitudes.

Un procédé enfantin et accessible pour tous : En effet, VVN, récupère votre programme ou simplement la destination choisie pour la lune de miel souhaitée par vos clients. Puis VVN crée une page personnalisée avec la photo ou la vidéo des futurs mariés, présentant le séjour découpé en une multitude de cadeaux. Cette page sera accessible par les invités via un code unique.

L’origine du concept : Le couple à l’initiative de ce projet, Isabelle DACQUIGNY et Frédéric BENOIT, tous deux gérants respectivement d’une agence de voyage et d’une agence de communication, se sont rencontrés d’abord digitalement il y a une dizaine d’année puis se sont dit « Oui » devant témoins – Ils souhaitaient que leurs invités puissent participer intelligemment au cadeau de mariage qui constituait en fait… Leur voyage de noces – Tout en mettant de côté la boîte en carton (ne pas confondre avec la valise…) ainsi que les gains répertoriés artisanalement, ce que l’on néglige royalement lors d’une réception avec un nombre certain de convives, ou encore la cagnotte en ligne qui ne permet pas de personnaliser et de renvoyer vers une agence de voyage, il leurs est alors venue cette idée géniale de créer en ligne une liste dédiée de cadeaux pour un projet identifié qu’est leur voyage de noces – Les invités peuvent contribuer concrètement à une activité, la signer avec un petit clin d’œil ce qui permit aux mariés de remercier les participants tout en connaissance de qui avait offert quoi.

Un marché naturellement développé qui s’ouvre plus facilement à vous : Avec environ 220 000 mariages par an en France et 180 000 voyages de noces réalisés au départ de la France, il fallait trouver une solution sur mesure et efficace qui aiderait tant le professionnel à centraliser les activités que le couple de mariés à qui cela faciliterait la réalisation de son voyage de rêve !

Une démarche à suivre rapide et efficace : Par une demande d’adhésion qui se fait ici , l’agent de voyages en créant un compte sur le site devient officiellement partenaire, après avoir fourni quelques papiers administratifs.

Les avantages pour vous ? En plus d’être un service gratuit pour les agents de voyages, en voici quelques-uns parmi une longue liste :

✔ Tout d’abord un gain de temps dans la gestion de ladite liste qui peut devenir votre bête noire, puisque cette liste est créée et gérée par VVN.

✔ Être certain de garder le client pour conclure la réservation du voyage (via un contrat)

✔ Être agence partenaire permet d’accroître la clientèle : VVN renverra ses clients directs vers l’agence partenaire locale

✔ Être dans la légalité grâce au statut de VVN (IFP*), contrairement aux listes que les agences gèrent seules

✔ Proposer une flexibilité sur la destination choisie et ses activités

✔ Accompagnement par votre commercial VVN de secteur

✔ Et bien d’autres encore à découvrir lors de webinaires.



*Intermédiaire en fonds participatifs

VVN propose des incentives aux agents de voyages : des cartes Illicados à gagner à chaque signature de nouveau contrat.



Vous autres professionnels prescripteurs : wedding planners, imprimeurs de faire-part, pros du mariage… « Encore en plein développement commercial et marketing, nous leur proposons une visibilité à travers un réseau, car plus qu'une solution digitale, VVN est un produit Phygital : solution digitale à travers son site, mais aussi solution présentielle et physique à travers son réseau d'agences de voyages qui se constitue, à cela s'ajoute un partenariat avec tous les pros du mariage qui parleront de nous. De notre côté nous leur offrons une visibilité sur notre site internet (onglet "les pros du mariage" à venir) ainsi qu’une une visibilité sur le site/blog que nous créons en parallèle (www.scenedemariage.fr prochainement en ligne) – Enfin, un site sur lequel 3 histoires de couples fictifs, raconteront leurs anecdotes de préparation de mariage, sur fond de véritables histoires qui nous sera fournies par des mariés partageant leurs anecdotes sur notre site. Ce site sur le mariage nous permettra de gagner en référencement naturelle et de renvoyer vers le site VVN, tout en proposant cette visibilité gratuite à nos partenaires mariage (wedding planners, lieu de réception, traiteurs, photographes, bijoutiers, etc.), » ajoute Fred.



Sans oublier que cette liste initiée par les futurs mariés, qui sans eux n’existerait pas, permettra par la création du contrat entre eux et l’agence de voyages, de recevoir un accueil personnalisé, se voir offrir son voyage par leurs invités et surtout de se projeter dans leur futur voyage de noces à travers leurs cadeaux.



Afin de maîtriser au mieux l’outil et que VNN n’ait plus aucun secret pour vous, assistez à nos webinaires – Pour se faire, rendez-vous sur notre page Linkedin pour connaître les prochaines dates et vous y inscrire.



Cette solution dédiée essentiellement aux professionnels du voyage et du mariage français, vous proposera dès partenariat effectué des outils de communication personnalisés.

N’hésitez pas à prendre contact Email : sales@votrevoyagedenoces.fr



Téléphone : 09 73 79 15 60



Site internet : www.votrevoyagedenoces.fr





