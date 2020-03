Voucher : Bruno Le Maire valide la proposition du report des voyages

Il nous a été confirmé que le report sous forme d'un à-valoir sera autorisé par le gouvernement,

le remboursement peut être également effectué en émettant un bon du même montant à utiliser dans l'année suivant la délivrance.

Depuis vendredi, les professionnels et les instances représentatives de l'industrie militaient pour la mise en place du dispositif italien, à savoir le report et non le remboursement des séjours.Après une entrevue avec le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire," nous rapporte-t-on.Pour rappel, en Italie depuis une semaine, "Cette mesure permet d'éviter aux TO de sortir de l'argent et de préserver un peu une trésorerie malmenée.Cette décision intervient après la décision du SETO de suspendre tous les voyages à forfait jusqu'au 31 mars 2020.Si les agences de voyages vont connaître un surcroît d'activité, la mesure pourrait permettre de maintenir à flot une partie de l'industrie.