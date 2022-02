a posteriori

Des clients d'une agence du réseau Cediv avaient acheté un séjour en Egypte du 12 mars au 1er avril 2020 et l’annulent la veille du départ, en invoquant leur santé fragile et leur crainte de l’évolution de la pandémie.Ils réclamaientpar application de l’Ordonnance 2020-315. L’agence se défend en invoquant(CEI) à destination au moment de l’annulation, le maintien du voyage et surtout, l’impossibilité de construire un raisonnement justificatifLe juge rappelle les textes (Directive UE sur les voyages à forfait, article L.211-14 du Code du Tourisme et Ordonnance 315) et relève qu’Il ajoute qu’. Il conclut que la retenue de 100% de frais pour une annulation la veille du départ est proportionnée, puisque l’agence n’a pu remplacer les voyageurs.Enfin, il précise que par conséquent, l’avoir prévu par l’Ordonnance n’est pas pertinent dans ce cas.: depuis quelques semaines, les contentieux s’accumulent sur le sujet des annulations pour cause de CEI ou non en situation de pandémie. Les professionnels doivent alors bien, que l’on se place sous l’égide de l’Ordonnance 315 ou de l’article L.211-14 du Code.Dans l’affirmative, le remboursement (ou l’avoir) sans pénalités est dû au client ; dans la négative, le client doit supporter les frais contractuels d’annulation, notamment car la peur n’est pas une CEI.