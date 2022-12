Voyage en Auto Tours de Groupes aux USA

Ressentez la sensation de liberté de se retrouver sur les routes américaines au beau milieu des déserts d'Arizona, des oasis du Nevada et sur les impressionnants plateaux des tribus natives.



Façon Thelma et Louise, cheveux au vent, musique à plein tubes au volant de la Mustang on cherche la direction ? Le Grand Canyon c'est simple, c'est tout droit !



Ne manquez pas, un arrêt pour un Coca Cola dans un authentique motel de la Route 66, à côté de la station essence rétro restée dans son jus depuis les années 50...



On prend le temps de se délecter d' un vrai petit déjeuner américain avec ses french toasts, de marcher doucement le nez en l’air pour distinguer la cime des gigantesques Sequoias, d’attendre le coucher du soleil sur Venice Beach, de faire un arrêt pour observer les bisons dans leur environnement naturel: Vous l'aurez compris le gros plus du roadtrip en autotour c'est le "chacun son rythme" !

Laissez-vous voyagez en toute spontanéité !