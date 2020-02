Voyages en train : Salaün Holidays innove avec 4 voyages bas carbone

Salaün Holidays annonce le lancement d'une nouvelle brochure "Voyages en train", qui propose, entre autres, 4 voyages bas carbone avec des groupes limités à 25 participants.



L'idée ? Travailler à la diminution des émissions carbone avec le lancement d’une gamme de produits moins impactants pour l’environnement.



En effet, le voyagiste breton est labellisé ATR depuis 2018 et s’est engagé à compenser son empreinte carbone administrative dès 2020 et la totalité de son empreinte environnementale à partir de 2025.



" Je ne suis évidemment pas de ceux qui préconisent de ne plus prendre l’avion , indique Michel Salaün, président du groupe dans un communiqué.



Moi-même je le prends très régulièrement dans le cadre de mes activités et de mes loisirs. Les voyageurs ont le droit de découvrir le monde sereinement, sans compter que les compagnies aériennes font un travail formidable afin de réduire les émissions des vols et atténuer leur impact environnemental.



Le tourisme "responsable" est moins une histoire de mode de transport qu’une attitude, un regard qu’on porte sur l’autre… c’est de l’attention et du respect.



Cette gamme de produits en train que nous lançons n’existe donc pas uniquement par le prisme seul du transport, même si ce mode de transport est bien sûr moins polluant d’où notre appellation "voyages bas carbone".



Je dirais que c’est avant toute chose une autre manière de voyager : prendre davantage le temps, profiter pleinement des paysages, avoir moins de formalités, faire davantage de visites à pieds, limiter les transferts. Nous sommes vraiment dans l’esprit du slow tourisme et je pense que beaucoup de gens aujourd’hui aspirent à cette façon de voyager, cette autre manière de prendre l’air !"