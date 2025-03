Ce tableau préoccupant provient certes d’une enquête non exhaustive ne prenant en compte que les données de pays avancés.



Il est certain que si l’on se lançait dans l’exploration des mentalités, des féminicides et autres violences faites aux femmes, des pays comme l’Afghanistan, le Pakistan, le Yémen... ne se situeraient pas en tête du palmarès.



Pour autant, constatons que les dangers encourus ne font pas forcément peur à toutes les femmes désirant voyager en « solo » ou en petits groupes. Certaines parce qu’elles se savent prudentes, sont très informées et ne prendront pas de risques inutiles.



Alors que d’autres, à l’inverse, affronteront les dangers en toute ignorance de la réalité d’un pays. Réalité à la fois politique, économique, environnementale et surtout réalité historique et culturelle.



On ne voyage pas de la même façon en Iran, au Mexique ou en Grèce. On ne voyage pas de la même façon dans un pays bouddhiste que dans un pays musulman, en Afrique ou en Indonésie…



Mais, aujourd’hui, contrairement à hier, on a un smartphone dont l’agilité peut fort bien aider. Et, il ne faut pas s’en passer.