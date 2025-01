Webinaire Japon : escapade hors des sentiers battus

La, située dans la préfecture de Shimane, est réputée pour son sanctuaire Izumo Taisha, l’un des plus anciens et sacrés du Japon. Berceau de la mythologie japonaise, elle offre un cadre naturel préservé, entre plages et campagne. Ce lieu emblématique est propice à une immersion dans l’histoire et la spiritualité du pays Plus au sud, sur, la ville de Miyazaki séduit par ses plages de sable blanc, ses paysages luxuriants et ses sites historiques. Cette région côtière est idéale pour les amateurs de nature et d’aventure.Enfin, la région de Nasu , située au nord de Tokyo, promet un dépaysement total. Réputée pour ses sources chaudes (onsen), ses montagnes verdoyantes et ses paysages ruraux, elle constitue une destination prisée pour le tourisme de bien-être et de plein air.Cesera l’occasion d’en apprendre davantage sur ces trois destinations et de découvrir de