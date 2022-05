Webinaire Tourisme Irlandais - L'offre Luxe en Irlande - 19 mai 2022

L’offre haut de gamme en Irlande est réputée et variée : hébergements 5*, châteaux, hôtels boutique, il y en a pour tous les goûts. Des activités exclusives, des tours privés et une offre spa et bien-être complètent l’expérience pour un séjour unique et authentique. Le sens et la qualité de l’accueil irlandais laissent un souvenir impérissable.Deux agences réceptives vous présenteront leurs circuits, leurs meilleurs programmes et les activités premium à proposer à vos clients.Les intervenants seront également ravis de répondre à vos questions dans une partie questions-réponses en fin de session.