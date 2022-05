Webinaire Tourisme Irlandais - Les activités de plein air en Irlande - 12 mai 2022

Les vacances peuvent être très actives en Irlande. Sentiers de randonnée, montagnes, rivières et bien sûr l’océan : autant de terrains de jeux pour découvrir l’île d’émeraude.Lors de cette session, deux agences réceptives vous feront découvrir les activités de plein air en Irlande : relier en vélo via les voies vertes les plus beaux sites historiques des Terres Ancestrales d’Irlande, s’initier au surf sur les plages de la Wild Atlantic Way, sortir en bateau sur la rivière Shannon dans le Cœur Secret d’Irlande ou arpenter la Chaussée des Géants en Irlande du Nord. La baie de Dublin est reconnue biosphère par l’UNESCO, pourquoi ne pas embarquer pour la découvrir ?Les intervenants seront également ravis de répondre à vos questions dans une partie questions-réponses en fin de session.