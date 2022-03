Webinaire Tourisme Irlandais - Voyages responsables en Irlande - 05 avril 2022

L’Irlande est appelée l’île d’émeraude car le vert est la couleur dominante de ses paysages.Au-delà de l’exploration des grands espaces naturels : côtes escarpées et plages, montagnes et vallées, le voyageur curieux pourra aussi visiter des fermes, des ateliers d’artisans, déguster la gastronomie locale ou suivre un cours de musique pour s’imprégner au mieux de la culture et de l’art de vivre irlandais.Un hôtel et une agence réceptive partageront leurs meilleurs conseils pour une découverte de l’île d’Irlande enrichissante et vertueuse.Les intervenants seront également ravis de répondre à vos questions dans une partie questions-réponses en fin de session.