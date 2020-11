Welcome City Lab : appel à candidatures pour sa promo 2021

Créé en 2013 avec le soutien de la Mairie de Paris, le Welcome City Lab a incubé et coaché plus de 150 startups.



L’initiative est soutenue par des partenaires fondateurs : Air France, Atout France, BPi France, Banque des Territoires, Département des Hauts-de-Seine, France Tourisme Lab, Groupe ADP, Mairie de Paris, Métropole du Grand Paris, Office du Tourisme et des Congrès de Paris, Paris Inn Group, et ViParis



Depuis la création de la plateforme, les startups accompagnées ont levé plus de 200 millions d’euros et créé plus de 1400 emplois.