Workshop Travel One : Madère et le Portugal ont le vent en poupe !

Le Workshop "Wonderful Madeira - Porto Santo" était de passage le 7 novembre 2023 à Marseille.Cet afterwork sous forme d'apéritif dînatoire est dédié à Madère et se déroule en présence de plusieurs partenaires de, principalement des hôteliers : Terrace Mar Suite Hotel, Hotel Torre Praia, Orca Praia, Monte Mar Palace, Estalagem do Mar, Grupo Cardoso, Castanheiro, Quinta Da Bela Vista, Roca Mar et Madeira Panorâmico.Il est encore temps de s'inscrire, car Madère et le Portugal ont le vent en poupe.Cet évènement cible les villes connectées en direct à l'Ile de Madère. Si quelques incertitudes planent sur la ligne opérée par Ryanair depuis Marseille, les Provençaux ont toujours la possibilité de s'envoler via Lisbonne avec Tap Portugal.