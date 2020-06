Décidément, rien ne sera épargné aux Outre-mer ! Loin des yeux, loin du cœur !



La légalité ne rime plus avec l’égalité ; la loi ne rime plus avec l’égalité de traitement : les plus faibles, comme toujours, une grande partie de nos populations va souffrir de l’iniquité des derniers décrets gouvernementaux.



Le décret numéro 2020–663 en date du 31 mai 2020 restreint drastiquement les libertés, les déplacements, la réouverture des commerces, et le redémarrage des activités dans nos Antilles, à la Guyane, à Mayotte et en Corse.



La Corse a réagi vigoureusement en adressant le 2 juin une lettre à M. le Premier ministre, dénonçant des dispositions surprenantes, incohérentes, inégalitaires entre l’aérien et le maritime, entre la France hexagonale et l’île de Corse. Le Député Philippe Vigier a aussitôt interpellé Monsieur le Premier Ministre à l’Assemblée Nationale, et à la suite à son intervention, le décret précité a été corrigé en à

peine 2 jours, et publié le 3 juin 2020.



Un nouveau décret n°2020-664 abroge les dispositions restrictives qui s’appliquaient il y a trois jours à la Corse, mais s’appliquent toujours aux Outre-mer.



Le trafic aérien est rétabli en Corse, sans quatorzaine, et sans aucune restriction de déplacement. Les motifs impérieux sont abolis. La Corse est libérée !



Mayotte et la Guyane sont en zone Orange. Nous comprenons la position du Gouvernement.



Comme la Corse, la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion et Saint-Martin sont en zone verte. Nous ne comprenons pas la position ségrégationniste du Gouvernement.



Pourquoi cette inégalité de traitement ? Oui aux Corses ! Non aux Outre-mer !



Y-aurait-il une France à 3 vitesses : la métropole, la Corse, les Outre-Mer ?



Pourquoi maintenir pour les seules Outre-mer (hormis la Guyane et Mayotte qui ne sont pas en zone verte) des dispositions reconnues, sans délai, comme incohérentes pour la Corse ?



Y aurait-il des Français de troisième zone ? Les Français de métropole, les sous Français de Corse, et les sous–sous Français des Outre-mer ?



Les Outre-mer seraient-ils sous-représentés, ou sous-écoutés à l’Assemblée nationale ?



En tout état de cause, il est évident que les représentants de la Corse semblent mieux défendre les intérêts de la population de l’île de Beauté que ne savent le faire les représentants de l’île aux Belles eaux (la Guadeloupe), de la Guyane, de la Martinique et de Saint-Martin.



Il faudra fortement s’en souvenir lors des négociations discutées à l’amiable, ou requises par la voie judiciaire. Et préciser alors qui sera le véritable responsable de cette situation, et qui devra en payer les conséquences financières.



On nous a empêché de travailler, de force ! Demain, nous serons obligés de licencier, de force !

Nous en souffrirons, tous, mais les populations les plus fragiles ne seront pas en capacité de résister à cette nouvelle injustice que rien ne justifie.