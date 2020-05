Yves Brossard : "L'annonce de la réouverture de Paris Orly est opportune et bienvenue"

On ne peut qu’applaudir, et remercier, le sens de l’anticipation du slalomeur Augustin de Romanet qui, en annonçant le plus tôt possible la réouverture de Paris-Orly, permettra aux tour-opérateurs et agents de voyages de bâtir leurs offres à temps.



Un mois c’est court, mais au moins le message est clair. Pour une fois !



Les candidats au voyage pourront disposer d’offres tangibles, bâties par des professionnels. Faire des annonces trop tardives, c’est rater une porte, et perdre la course. Le tourisme aussi, c’est une course contre la montre : partir trop tard, c’est perdre une saison.



On se doute bien que les compagnies aériennes étaient déjà prêtes : mais il fallait qu’Aéroports de Paris proclame officiellement aux voyageurs qu’Orly ouvrait l’autoroute du ciel. Espérons que le message décollera aussi.



En l’occurrence, par son annonce anticipée, le Président Augustin de Romanet a donné une chance aux professionnels des industries touristiques de redémarrer dans des conditions sanitaires optimale.



Il s'est ainsi peut-être aussi donné une chance supplémentaire de sauvegarder une partie de ses propres clients...