Zoom intègre une fonctionnalité d'exposition virtuelle

Zoom Event permet de créer des espaces virtuels pour le réseautage et les salons

Après avoir disrupté et révolutionné les réunions d'entreprise, Zoom entre de plain-pied dans l'événementiel virtuel. Avec Zoom Event, il sera possible de créer des espaces virtuels pour le réseautage et les salons. La nouvelle fonctionnalité permet d'interagir également avec les sponsors, engager des conversations en direct et explorer les sujets de manière plus approfondie.

Déjà très en forme ces derniers temps, la plateforme de réunions en ligne fait une nouvelle fois le plein d'innovation sur le sujet.



Zoom intègre ainsi un la toute nouvelle fonctionnalité Expo qui peut contribuer à créer davantage d'opportunités de réseautage en direct entre les participants, les intervenants et les sponsors.



Il est possible d'en savoir plus sur le blog de Zoom. Ils peuvent aussi interagir également avec les sponsors, engager des conversations en direct et explorer les sujets de manière plus approfondie. Sur Zoom Meeting, il est maintenant possible de customiser les salles d'attente avec des images, des logos et même des vidéos.

