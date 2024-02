Zoom sur XPLORASSUR, partenaire de L’Odyssée Nouvelles Frontières en Argentine

Du 1er janvier au 31 mars, Nouvelles Frontières lance « l’Odyssée » afin de récompenser les agents de voyages qui vendront des circuits Nouvelles Frontières durant cette période. Les 14 meilleurs vendeurs et 2 autres agents de voyages tirés au sort parmi les dossiers vendus durant cette période auront la chance de participer à un voyage expérientiel dans une destination mythique, l’Argentine, du 22 au 30 mai 2024. Ce voyage restera inoubliable. Au programme : découverte de paysages spectaculaires, initiation à la délicieuse cuisine locale et au rythme envoûtant du tango, immersion au sein de la richesse culturelle de l'Argentine. Un voyage exceptionnel en partenariat avec XPLORASSUR.



Pour gagner sa place sur ce voyage exceptionnel, rien de plus simple :

Pour rappel, pour chaque dossier Nouvelles Frontières (circuits accompagnés, circuits privés ou road trips) assuré avec notre partenaire Xplorassur toutes destinations confondues, c’est 1 point supplémentaire de gagné !



Découvrez les dernières actualités de l’assureur Xplorassur, partenaire de L’Odyssée Nouvelles Frontières.

XPLORASSUR & TUI France un partenariat durable ! Xplorassur né de la fusion des courtiers spécialistes du secteur de l’assurance voyage PRESENCE ASSISTANCE TOURISME et ASSURINCO ASSURANCE VOYAGES et d’une insurtech spécialisée dans les solutions de placement LIBBELA se positionne comme un partenaire attentif et engagé auprès de notre partenaire TUI France, depuis maintenant presque 20 ans !



Soucieux avant tout de répondre aux besoins de ce partenaire historique et d’apporter des solutions en matière d’offres produits et service toujours plus performantes, XPLORASSUR et TUI France lancent le nouveau programme d’assurance 2024 et s’engagent également en participant à l’opération L’ODYSEE Nouvelles frontières !



Une offre assurance 2024 optimisée ! En septembre dernier, une enquête a été réalisée par XPLORASSUR auprès des agents de voyages TUI France dans l’intention de recueillir leurs attentes en matière d’évolution des produits d’assurance, les interrogations quotidiennes rencontrées autour du sujet de l’assurance et enfin percevoir les besoins des voyageurs.



Grâce à une importante mobilisation des agents de voyage à ce questionnaire, nous avons co-construit une offre complète et adaptée aux besoins des vendeurs et voyageurs.



Les nouveautés 2024 La simplification de la gamme, par la réduction du nombre de formules et la conservation des avantages en matière de garanties du programme d’assurance TUI France a été l’un de nos premiers objectifs.



Ainsi nous avons créé une formule entrée de gamme : la formule MULTIRISQUE ESSENTIELLE.



Cette formule comprend les garanties d’assurance et d’assistance indispensables aux voyageurs.



Apporter une solution produits et des arguments clés aux agents de voyage face aux assurances des cartes bancaires a été également l’un de nos objectifs.



Ainsi nous proposons dans cette nouvelle offre une Multirisque Complémentaire Carte bancaire qui s’adresse aux voyageurs disposant d’une couverture avec leur carte bancaire Haut de gamme, souhaitant venir compléter leurs garanties et disposer d’une couverture optimale pour leur voyage.



Enfin, nous conservons la Multirisque Premium, formule la plus complète de la gamme et une Multirisque dérogatoire pour les séjours de plus de 120 jours !



L’accompagnement XPLORASSUR toujours au rendez vous XPLORASSUR continue d’accompagner son partenaire TUI France en proposant une large palette de services :



● Un accompagnement de proximité, garantissant aux agences une écoute personnalisée de leurs besoins au quotidien

● Un service client performant avec des outils et supports dédiés, pour savoir argumenter sur l’offre assurance et guider les vendeurs.

● Une présence commerciale renforcée sur l’ensemble du territoire,

● Une gestion encore plus efficace des dossiers indemnisation, témoignant notre volonté d’améliorer la satisfaction des voyageurs assurés.

● Des solutions technologiques innovantes au service de la relation client, vente et formation, renforçant notre position de partenaire innovant et tourné vers l’avenir



XPLORASSUR s’associe à TUI France en participant également à l’opération L’ODYSSEE Nouvelles Frontières permettant aux agents de voyage de pouvoir remporter des places pour le voyage d’exception annuel organisé par l’entreprise de voyage.



Par cette collaboration, XPLORASSUR et TUI France mettent à nouveau en valeur ce partenariat historique !



XPLORASSUR vous souhaite, à tous, de très bonnes ventes d’assurance !



Contacter XPLORASSUR

Site web :





Email : contact@xplorassur.com Site web : XPlorassur.com

