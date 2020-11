easyJet lance une ligne Toulouse - Rennes pour les fêtes

Easyjet lancera une ligne entre Toulouse et Rennes pour les fêtes de fin d'année entre le 19 décembre et le 3 janvier 2020.



La ville rose sera reliée à Rennes à raison de 2 à 3 fréquences par semaine (le mardi, samedi et dimanche).



Reginald Otten, directeur adjoint d’easyJet en France, a déclaré : "Cette liaison domestique crée un pont aérien entre la Bretagne et le Sud-Ouest sur un itinéraire ou les transports terrestres sont moins pertinents."