easyjet immobilise au sol toute sa flotte

La low cost précise qu'elle conserve un " bilan solide " et "aucun refinancement de sa dette à échéance jusqu'en 2022" . "Nous sommes en pourparlers avec des apporteurs de liquidités qui reconnaissent la solidité de notre bilan et de notre modèle économique."



Johan Lundgren, Directeur Général d’easyJet, a déclaré : "Je suis extrêmement fier de la manière dont les membres d’easyJet se sont mobilisés et ont donné le meilleur d'eux-mêmes dans une période aussi difficile et notamment les nombreux membres d’équipages qui se sont portés volontaires pour opérer les vols de rapatriement afin de permettre aux passagers de rentrer chez eux. Nous continuons de travailler sans relâche afin qu'easyJet continue d’être bien positionnée pour surmonter les défis que nous rencontrons."