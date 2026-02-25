⚠️ ALERTE : Usurpation d'identité et fraude aux coordonnées bancaires de TourMaG

Une tentative de fraude sophistiquée visant les partenaires de TourMaG a été détectée récemment.



Des individus malveillants contactent nos clients en se faisant passer pour le service comptabilité du journal.



Leur objectif est de détourner des règlements vers un compte bancaire frauduleux.



L'arnaque repose sur l'envoi d'un courriel simulant une "facture modifiée", avec la fausse adresse mail suivante : compta-tourmag@hotmail.com.



Voici un exemple des mails frauduleux : " Bonjour Madame, Monsieur, Nou vous prions de bien vouloir trouver ci-joint, la facture N°****, modifiée, en vue de son règlement ; Nous avons indiqué en bas de page le RIB du responsable financièr sur lequel le virement devra être effectué.



Une fois le règlement effectué, merci de bien vouloir nous transmettre le justificatif de virement. [...] Le service comptabilité - Tel. 02 59 50 35 03 ".