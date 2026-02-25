⚠️ ALERTE : Usurpation d'identité et fraude aux coordonnées bancaires de TourMaG

ALERTE : Usurpation d'identité et fraude aux coordonnées bancaires de TourMaG - DepositPhotos.com, PirenX
Une tentative de fraude sophistiquée visant les partenaires de TourMaG a été détectée récemment.
Des individus malveillants contactent nos clients en se faisant passer pour le service comptabilité du journal.
Leur objectif est de détourner des règlements vers un compte bancaire frauduleux.
L'arnaque repose sur l'envoi d'un courriel simulant une "facture modifiée", avec la fausse adresse mail suivante : compta-tourmag@hotmail.com.
Voici un exemple des mails frauduleux : "Bonjour Madame, Monsieur, Nou vous prions de bien vouloir trouver ci-joint, la facture N°****, modifiée, en vue de son règlement ; Nous avons indiqué en bas de page le RIB du responsable financièr sur lequel le virement devra être effectué.
Une fois le règlement effectué, merci de bien vouloir nous transmettre le justificatif de virement. [...] Le service comptabilité - Tel. 02 59 50 35 03".
Des individus malveillants contactent nos clients en se faisant passer pour le service comptabilité du journal.
Leur objectif est de détourner des règlements vers un compte bancaire frauduleux.
L'arnaque repose sur l'envoi d'un courriel simulant une "facture modifiée", avec la fausse adresse mail suivante : compta-tourmag@hotmail.com.
Voici un exemple des mails frauduleux : "Bonjour Madame, Monsieur, Nou vous prions de bien vouloir trouver ci-joint, la facture N°****, modifiée, en vue de son règlement ; Nous avons indiqué en bas de page le RIB du responsable financièr sur lequel le virement devra être effectué.
Une fois le règlement effectué, merci de bien vouloir nous transmettre le justificatif de virement. [...] Le service comptabilité - Tel. 02 59 50 35 03".
Les signes qui doivent vous alerter
- le changement de RIB : nos coordonnées bancaires n'ont pas changé
- la demande d'urgence : les fraudeurs insistent souvent sur une "modification" de dernière minute pour justifier le changement de compte bancaire
- la pièce jointe : ne téléchargez pas et n'ouvrez pas les documents annexés à ce mail spécifique.
- la demande d'urgence : les fraudeurs insistent souvent sur une "modification" de dernière minute pour justifier le changement de compte bancaire
- la pièce jointe : ne téléchargez pas et n'ouvrez pas les documents annexés à ce mail spécifique.
Que faire si vous avez reçu ce message ?
- ne procédez à aucun virement vers les coordonnées bancaires indiquées dans ce mail
- vérifiez systématiquement toute demande de changement de RIB par un appel téléphonique auprès de votre contact habituel chez TourMaG via un numéro connu (et non celui indiqué dans le mail suspect).
- signalez-nous l'incident.
- vérifiez systématiquement toute demande de changement de RIB par un appel téléphonique auprès de votre contact habituel chez TourMaG via un numéro connu (et non celui indiqué dans le mail suspect).
- signalez-nous l'incident.
Contact d'urgence
Si vous avez reçu ce message, si vous avez un doute sur une facture ou si vous avez malheureusement déjà effectué un règlement, merci de contacter immédiatement notre cellule de vigilance :
Référente : Mélanie Philibin
Email : melanie@tourmag.com
Téléphone : 06 10 43 95 35
La sécurité de vos transactions et la relation de confiance que nous entretenons avec vous sont nos priorités absolues. Nous mettons tout en œuvre pour stopper ces agissements.
Référente : Mélanie Philibin
Email : melanie@tourmag.com
Téléphone : 06 10 43 95 35
La sécurité de vos transactions et la relation de confiance que nous entretenons avec vous sont nos priorités absolues. Nous mettons tout en œuvre pour stopper ces agissements.
Lu 263 fois
Notez
Nouveau commentaire :
Dans la même rubrique :
|
Mercredi 25 Février 2026 - 06:59 IFTM TourMaG Party revient le 17 septembre 2026 et pas n'importe où !
|
Mardi 6 Janvier 2026 - 17:47 “L'Affaire Marvin Brown” : Jean da Luz-Figueiredo invité de l’AFST