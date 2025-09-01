TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
10 ans de la Beachcomber Aventure : les inscriptions sont ouvertes !

20 agents de voyages seront sélectionnés


La Beachcomber Aventure fête ses 10 ans. Cette édition anniversaire, animée par Denis Brogniart, accueillera 20 agents de voyages au Shandrani Beachcomber Resort & Spa, sur l'île Maurice, en février 2026.


Rédigé par le Mardi 2 Septembre 2025

Le Shandrani Beachcomber Resort & Spa à l'île Maurice accueillera les 20 participants à la Beachcomber Aventure 2026 - Photo : Beachcomber, A.ISSOCK
Le Shandrani Beachcomber Resort & Spa à l'île Maurice accueillera les 20 participants à la Beachcomber Aventure 2026 - Photo : Beachcomber, A.ISSOCK
Depuis 2016, c'est un incontournable. La Beachcomber Aventure a déjà réuni 108 agents de voyages autour d’un concept original : un éductour qui combine épreuves sportives, moments de bien-être et découverte de l’art de vivre mauricien.

Portée par la personnalité et l’énergie de Denis Brogniart, présentateur emblématique de Koh-Lanta, l’aventure s’est imposée comme un rendez-vous phare pour les professionnels du tourisme.

Pour marquer cette 10ᵉ édition, le format évolue : 20 agents de voyages seront sélectionnés - contre 12 habituellement - et, grande nouveauté, les anciens participants auront la possibilité de retenter leur chance, à condition de figurer parmi les meilleurs vendeurs de séjours Beachcomber.

Sur la liste des participants, déjà deux ont été tirés au sort lors de la soirée Beachcomber Hotels du 13 juin dernier, à l’hippodrome de Paris-Vincennes.

Comment participer à la Beachcomber Aventure ?

Les épreuves s'inspirent du jeu Koh-Lanta et sont animées par le présentateur Denis Brogniart - Photo : Beachcomber, @A.ISSOCK
Les épreuves s’inspirent du jeu Koh-Lanta et sont animées par le présentateur Denis Brogniart - Photo : Beachcomber, @A.ISSOCK
Pour ceux qui aiment le challenge, c'est l'heure de participer !

Les inscriptions sont ouvertes sur le site officiel www.beachcomber-aventure.fr

Les candidats devront enregistrer leurs ventes effectuées dans l’un des huit établissements du Groupe entre le 1er septembre et le 15 décembre 2025.

La sélection finale récompensera :

- 9 agents ayant généré le plus fort chiffre d’affaires sur la saison hiver (1er octobre 2025 - 30 avril 2026) ;

- 9 agents ayant obtenu les meilleures performances sur la période totale ;

- et les 2 agents désignés par tirage au sort.

Les heureux élus s’envoleront pour l’île Maurice en février 2026 pour vivre quatre jours d’aventure.

Le programme alternera défis collectifs inspirés de Koh-Lanta, instants de détente au spa, découvertes gastronomiques et immersion dans la culture locale.

Avec cette édition anniversaire, Beachcomber Resorts & Hotels entend marquer une étape symbolique dans l’histoire de son éductour et réaffirmer son engagement auprès de ses partenaires.

