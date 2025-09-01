10 ans de la Beachcomber Aventure : les inscriptions sont ouvertes !

20 agents de voyages seront sélectionnés

La Beachcomber Aventure fête ses 10 ans. Cette édition anniversaire, animée par Denis Brogniart, accueillera 20 agents de voyages au Shandrani Beachcomber Resort & Spa, sur l'île Maurice, en février 2026.



Rédigé par Maëlle Fontaine le Mardi 2 Septembre 2025

