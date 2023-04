Beachcomber : Stephan Lagesse nouveau Manager General du Morne Paradis et du Dinarobin

C’est un honneur et un privilège de prendre la direction de deux hôtels iconiques que sont Paradis Beachcomber et Dinarobin Beachcomber. Je remercie la direction du Groupe pour sa confiance. C’est un beau défi que je relèverai, entouré de Patricia Auffrey au Dinarobin Beachcomber et Eddy Kwan Tat au Paradis Beachcomber. Tous ensemble, nous œuvrerons à perpétuer le rayonnement de ces 5 étoiles

Stephan Lagesse qui était directeur général du Trou aux Biches Beachcomber est nommé à la direction générale de deux établissements de Beachcomber Resorts & Hotels :Pour lui succéder au Trou aux Biches,Ils prendront leurs nouvelles fonctions à compter du 1er septembre 2023.Stephan Lagesse possède 20 ans de carrière dans l’hôtellerie et a dirigé plusieurs enseignes à Maurice et dans la région Océan Indien. En 2019 , il rejoint le Trou aux Biches Beachcomber en tant que Hotel Manager et est promu General Manager du même établissement en octobre 2021.», a déclaré Stephan Lagesse.Il est à noter que le Paradis Beachcomber fera l'objet d’une importante rénovation de juin à octobre de cette année.